Lleva Gladys lunes cívico a Lucio Blanco

San Buenaventura, Coah.- La alcaldesa Gladys Ayala Flores acompañada del Cabildo asistió con mucho gusto a la escuela primaria federal Lucio Blanco en el marco de los eventos cívicos de cada lunes.

Las autoridades fueron recibidas por los alumnos y padres de familia que participaron en el patio cívico donde realizaron los honores a la bandera.

Las autoridades fueron recibidas por los alumnos y padres de familia que participaron en el patio cívico donde realizaron los honores a la bandera.

El grupo de Sexto Grado dirigió el programa cívico donde entonaron el himno mexicano, expusieron efemérides, cantaron el himno coahuilense y al final los grupos recibieron reconocimientos por puntualidad, aseo y asistencia.

La edil Gladys Ayala Flores agradeció la invitación ya que dijo es un honor compartir con la comunidad estudiantil el compromiso de seguir apoyando en las necesidades de escuelas primarias así como lo ha hecho con todas las instituciones en bien de la educación.

Al mismo tiempo la Presidencia Municipal de San Buenaventura arrancó en primaria Ignacio Zaragoza el programa “Tapitas que salvan vidas”.

La institución puso en el patio un corazón donde los alumnos podrán depositar sus tapitas ya que la alcaldesa Gladys Ayala dijo que el municipio estará doblando lo recaudado, motivando a las escuelas de participar en la noble causa de apoyo a personas con cáncer.

En bien de fomentar el hábito de proteger el medio ambiente la directora de Atención Ciudadana Selene Cuéllar exhortó a las familias y alumnos a reciclar o reutilizar el plástico ya que es una de las principales fuentes de contaminación.