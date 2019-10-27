Llevan función de cine en San Buena

San Buenaventura, Coah.- La Presidencia Municipal de San Buenaventura a través de Desarrollo Social llevaron a cabo la función de cine gratis “HOTEL TRANSYLVANIA 3” en Plaza Principal

Los asistentes entre ellos niños y padres de familia disfrutaron del cine móvil que fue presentado a las 7:00 pm.

Artesanos de San Buenaventura se instalaron en diferentes stands y ofrecieron los productos que han sido de gran demanda entre los mismos habitantes que adquieren lo hecho en su municipio.

La directora de Desarrollo Social Lilia del Carmen Rodríguez mencionó que desde temprano llegaron en su mayoría niños y junto a los papás pasaron grata su tarde – noche durante la función.