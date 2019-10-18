Llevan módulo de vacunación a Nadadores

NADADORES-COAH.- Una campaña de vacunación antirrábica y desparasitación se llevó a cabo en este municipio por parte de la Secretaría de Salud.

Solamente en media hora se atendieron a 25 mascotas en el módulo que se instaló en la explanada de la Presidencia Municipal pero el programa duró hasta la una de la tarde.

Jesús Montalvo Vázquez, encargado de esta actividad informó que para el día domingo se realizará una campaña de esterilización la cual tendrá un costo de 250 pesos para el material que usa el veterinario y se desarrollará en las instalaciones de Protección Civil.

“Por único día se hizo la campaña contra perros y gatos, también estamos desparasitando y al ser un medicamento especial tiene un costo de 30 pesos”, dijo.

Reconoció que afortunadamente tuvo gran éxito dicho programa pues solamente en media hora atendieron a 25 personas.

Con lo que respecta a garrapata y rabia, se tomaron estas acciones como medida preventiva para que no se registren estos casos.