Localizan a menor

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- San Juanita Saray Lara Olvera, de 11 años de edad, vecina de la colonia Los Bosques, quien había sido reportada como desaparecida en esta ciudad, respectivamente ya está con sus familiares.

La pequeña San Juanita, quien tiene su domicilio en la calle Álamo de la colonia en mención, había salido de su casa a una tienda cercana a su hogar por la noche del viernes pero ya no regresó a su propiedad, por lo que sus padres, muy preocupados, solicitaron ayuda a las autoridades y a la sociedad para localizar a la menor.

De acuerdo a las autoridades, la niña fue encontrada por una persona amiga de la familia de quien no se mencionaron sus generales, sin entrar en detalles de lo sucedido, las autoridades informaron que la menor se encuentra sana y salva, ya autoridades de la Pronnif Múzquiz están enterados del caso y fueron ellos quienes entregaron a la menor con su familia.

A demás de llevar el caso de cerca durante un tiempo, ya que para las autoridades de la defensa del menor es importante el bienestar de la niña al igual que su familia.