Luz en la oscuridad

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Estando en el mes de la concientización de revisiones para prevenir el cáncer de mama, PERIÓDICO LA VOZ DE MONCLOVA platicó con una mujer que sobrevivió a una enfermedad que termina con hombres y mujeres diariamente, así mismo inició con una Asociación dedicada en la lucha contra el cáncer; Unamos Nuestros Lazos A. C.

Luz Idalia Franco Ortega, nació el 16 de febrero de 1975 en la Ciudad de Monclova Coahuila, Orgullosa de su tierra San Buenaventura, Lucy como mucho la conocen es hija del señor Salomé Franco de la Rosa y la señora María del Rosario Ortega Fernández quienes procrearon 6 hijos siendo la cuarta de ellos.

Casada con un gran hombre llamado Héctor Gerardo de León y su hija Melissa Guadalupe de León Franco, desafortunadamente perdieron a dos bebes por diversas complicaciones.

Ama de casa y trabajadora por 15 años en el centro de educación “Cristy” al que dedicó entusiasmo, alegría, pero sobre todo mucho amor, “me encantaba trabajar con niños creyendo que curaba, y cicatrizaba mis heridas de las pérdidas que había tenido cada día era de mucha paciencia, creatividad, desarrollo en cada una de las áreas disfrutaba tanto de lactantes, como de maternal obteniendo logros y grandes resultados en cada uno de los niños entre cantos, cuentos, porras fue una hermosa vivencia y experiencia en mi vida”.

LUCY FRANCO EN SU LUCHA CONTRA LA ENFERMEDAD

“El día 14 de julio del 2015 fui detectada con un tumor de un centímetro de diámetro sospechoso maligno a través de una mamografía a los 7 días, siendo el día 21de julio me diagnostican reciente de cáncer en la mama izquierda a través de biopsia y ultrasonido ya midiendo 2.14 cm y sin dar marcha atrás solo, respondí al toro por los cuernos agarrándolo, fui operada de mastectomía simple para después continuar con 4 quimioterapias y después 25 radiaciones”.

En el transcurso de su proceso en ir y venir a la ciudad de Monterrey conoció compañeritas en la misma lucha compartiendo experiencia y testimonio, pero sobre todo observando y escuchando cada una de sus necesidades.

Lucy comenta que solo el que ha pasado por ese camino puede comprender esta gran lucha contra la enfermedad que no respeta, a niños, adultos, ni mucho menos condición social.

“Respire profundo y saque fuerzas, pensando en cada uno de mis sueños, proyectos y que saldría adelante porque entendí que el cuerpo y el alma son parte del mismo templo nunca dude de mi capacidad ni de mi Fe en el que todo lo puede, ser sobreviviente de cáncer es no solo haber salido viva de la enfermedad, ser sobreviviente son muchas cosas, no camine sola camine y salí con mi familia enseñando una de las mayores lecciones de la vida de luchar, y no bajar los brazos”.

Comentó que el contar su historia es para que la gente sepa que sí se puede salir adelante, que no hay límites en la vida más los que tú te pongas, destacando “Si lo puedes imaginar lo puedes lograr”.

“Aprendí mucho de esta experiencia entendiendo que la vida es hoy es ahora y que nadie la tenemos comprada y que para esta enfermedad no hay edades ni clases sociales disfruta tu día y tu vida al diario y nunca te quejes de lo que te suceda las cosas llegan para algo dentro del proceso comencé a escribir cada uno de mis días, la oración diaria con el de arriba me daba paz y tranquilidad”.

Nos compartió que sigue escribiendo y con tratamiento diario en espera y confianza de que todo siga bien y ya le den su alta.

Orgullosamente mujer, ama de casa, profesionista, madre, esposa, hija, hermana, cuñada y hoy con una gran bendición de ser abuela, Lucy realizó uno de sus proyectos y fundó la Asociación en la lucha contra el cáncer Unamos Nuestros Lazos A. C. Nace de una experiencia vivida como de un compromiso con Dios, para apoyar a todo hombre, mujer detectada con cualquier tipo de cáncer, para que den un sentido positivo a su vida fomentando la prevención y la importancia del cuidado de la salud en una forma responsable y comprometida.

MISIÓN; Apoyar de manera íntegra al paciente con cáncer ofrecer actividades diferentes en la, que pueda afrontar su situación de manera positiva y sobre todo tenga una esperanza de Vida.

VISIÓN; Será una asociación reconocida contara con el apoyo de aliados nacionales e internacionales así como el mejor voluntariado de nuestra ciudad y país.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Promover pláticas y conferencias para prevención y detección oportuna de cáncer

Realizar talleres de pintura, arte, y manualidades.

Realizar carreras, caminatas en unión a la Lucha contra el cáncer.

Fomentar el cuidado y la detección oportuna a través de campañas

Organizar eventos culturales, Kermes para recabar fondos.

Promover y proporcionar turbantes para los pacientes.

Realizar visitas a domicilio.

Como muchas actividades más.

Es constituida el día 31 de octubre en el año de 2016, en la notaria no 28 de San Buenaventura Coahuila.

¿LUCY QUE FUE LO QUE TE LLEVÓ A FUNDAR ESTA ASOCIACIÓN?

Estoy tan agradecida con Dios, con la Vida con mi familia, como con cada una de las personas que rezaron una plegaria por mí y por las que estuvieron ahí a lado APOYÁNDOME día con día, al equipo que se sumó y que sigue aquí con su espíritu de servicio para los demás al voluntariado que se suma día con día, y a nuestros bienhechores y patrocinadores a Dios Bendiga y multiplique cada una de sus donaciones.