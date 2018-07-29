Manda Coronel vigilar Las Pompas

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Instrucciones precisas para vigilancia constante y permanente en el lugar conocido como “Las Pompas” giró el coronel Victorino Reséndiz Cortez, Director de Seguridad Pública a sus elementos.

Este es uno de los anzuelos “hechizos” que han detectado los policías en el lugar, no han surgido detenciones en flagrancia.

Dijo que ya se tenían instrucciones sobre la vigilancia a este lugar, sin embargo, aceptó que se presentaron actos de vandalismo que dañaron la integridad de las especies que habitan en el lugar.

Mencionó que está prohibida la pesca, ya que existen peces y langostinos en el lugar, e incluso puntualizó que se han detectado anzuelos hechizos que realizan presuntamente jóvenes y adolescentes para la pesca de mojarras.

Aunque no hay detenidos hasta ahora, el compromiso de la Policía Municipal es que no se siga dañando ni la flora ni la fauna del lugar, es por ello que realizarán rondines más intensos al lugar para que se haga respetar esta área para paseo, no para destrucción.