Manifiestan insalubridad en jurisdicción

CUATRO CIÉNEGAS-COAH.- Circula en las redes sociales un video en el que se muestra las condiciones insalubres en que se encuentran las instalaciones de Jurisdicción Sanitaria número 05, donde hasta ratas se observan en las ventanas y cerca del área donde vacunan y atienden a los niños.

Este se encontraba cerca del área de vacunas.

“En este video están las pruebas, ustedes juzguen para que vean Jurisdicción Sanitaria y el área vacunas que está aquí en un lado, donde la gente vienen y vacunan a sus niños, ustedes juzguen”, es lo que dijo la mujer durante el momento en que grababa el video.

Se desconoce el nombre de la trabajadora de la Secretaría de Salud, quien junto a otros empleados hacen comentarios con relación a las ratas que encontraron, una en una ventana y otra a un lado del área de Vacunas.

En los comentarios del video, salen a relucir personas que aseguran no son las condiciones idóneas para un espacio de trabajo pero sobre todo para atender a los pacientes de vacunación, niños y adultos mayores, a la población en general.