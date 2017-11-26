Más de 1 mdp invirtió el Estado en viviendas

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- El Gobierno de Coahuila destinó un millón 280 mil pesos en este año para la construcción de cuartos adicionales para familias de escasos recursos económicos de este municipio de San Juan de Sabinas.

El licenciado Óscar Davis Sanmiguel titular de los programas sociales del Municipio mencionó que se construyeron mas de 100 cuartos adicionales en diferentes sectores de la localidad previo a un estudio realizado con anticipación.

Las familias beneficiadas con este programa solamente contaban con dos cuartos que los dividieron en sala comedor y recamara y gracias a este programa instrumentado por el Gobierno de Coahuila les mejoró su calidad de vida.

El Gobierno Estatal también apoyó a la gente menesterosa con el programa alimenticio Saludable, donde cada mes se lograron distribuir más de cinco mil despensas para los más necesitados.