Mata ganado tiradero clandestino de plástico

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Al menos seis cabezas de ganado han perdido ejidatarios de Villa Frontera en un tiradero clandestino que propietarios de recicladores han creado en “La pasta” de la comunidad rural, donde el pasado fin de semana cansados de los daños ejidatarios detuvieron una persona cuando tiraba basura y solicitaron la intervención de la Policía Municipal.

Durante 3 meses, ejidatarios de Villa Frontera estuvieron realizando labores de limpieza en el sitio conocido como “La pasta” que colinda con el relleno sanitario, sin embargo la gente no dejaba de tirar ahí los desechos y eso cansó a los habitantes de la comunidad rural, dio a conocer el comisariado José Luis Noriega.

Pidieron actuar al respecto para evitar más basura en el ejido.

Dijo que son personas que tienen recicladoras las que principalmente acuden a tirar la basura que ya no se puede reciclar a propiedad ejidal, situación que estuvieron aguantando varios meses e incluso ellos mismos se encargaron de limpiar, pero ya no soportaron más.

Señaló que a causa de la gran cantidad de plásticos que hay en “La Pasta”, al menos 6 vacas han muerto por comer estos desechos y eso ha causado pérdidas a algunos ejidatarios que piden a las autoridades hacer algo al respecto para evitar más daños a la comunidad rural.

Resaltó que el pasado fin de semana un grupo de ejidatarios detectaron a una persona tirando desechos plásticos en el ejido, de inmediato lo detuvieron y solicitaron la intervención de Seguridad Pública que lo traslado a la Comandancia Municipal, aunque ya no supieron si se le aplicó alguna sanción y de qué tipo.

Ejidatarios interpusieron ante el Regidor de Seguridad Pública una queja y pidieron actuar contra todos aquellos que tiran basura y desechos en el ejido, porque no solo los afectan por la mala imagen que la basura da al ejido sino aún más con la muerte de ganado que come esta basura, situación que aseguraron también van a plantear directamente al Alcalde Florencio Siller Linaje a fin de que se tomen medidas al respecto.