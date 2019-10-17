Mejoran entorno de niños maltratados

SAN BUENAVENTURA.-COAH.- Los dos pequeños que presuntamente son maltratados siguen viviendo con sus agresores, su madre y el padrastro, según la titular de la PRONNIF porque mejoró el entorno en el que se encuentran.

Fernanda Villareal, titular de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) señaló que aún se realizan investigaciones de campo, pero el resultado de las primeras averiguaciones no favorecen a Elías García Cerna quien denunció el presunto maltrato físico y psicológico del que son víctimas sus dos hijos por parte de su exmujer y la actual pareja de la misma.

“Cuando nos llegó el video donde supuestamente el padrastro maltrata a la niña, se tomó una medida de protección, la más adecuada, canalizamos a la familia ante CAIF para darle el tratamiento psicológico y motivarlos a que existieran cambios”, dijo.

Mencionó que el reporte que hizo CAIF es que el papá no ha acudido a las terapias y la familia con la que se encuentran los menores ha cumplido con todo el protocolo.

“Al señor cada que ha venido se le ha dado la atención, se han notado cambios a los que me remito, yo aquí veo que es un conflicto de intereses por parte del señor a quién también se le brindó atención para una canalización al juzgado”, comentó.

Manifestó que ya se entrevistaron a los menores y no han sido vulnerados sus derechos, señalando que está en la mejor disposición de entregar una copia certificada al padre de las actuaciones que se han venido realizando.

Indicó que el señor pide que se resguarden a los infantes, pero esto sería la última instancia, PRONNIF es una institución que tiene que velar por los intereses de los niños y afortunadamente se han registrado cambios en el entorno familiar en el que viven.

La funcionaria no especificó lo cambios que se han dado en este caso, pero el padre declaró que el fin de semana llevó a sus hijos con la madre y el padrastro se encontraba en la vivienda con personas extrañas consumiendo alcohol, además ninguno de los dos trabaja y viven de la pensión que el da sus hijos y a decir de la casa en la que viven se encuentra en muy malas condiciones y los menores frecuentemente vagan por las calles del sector.

Las pruebas que Elías García Cerna presentó no son suficientes, la licenciada de PRONNIF fue lo que le notificó, pese a que llevó dos testigos, familiares de su ex esposa que aseguran que los niños sí son maltratados.