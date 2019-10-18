Mejorarán casas de 17 familias de San Buena

San Buenaventura, Coah.- La Presidencia Municipal a través de Desarrollo Social hizo la entrega de cemento a los habitantes que solicitaron el beneficio que ofrece la Congregación Mariana Trinitaria.

Se recibieron 18 toneladas del programa subsidiado para entregar a la ciudadanía que hizo la solicitud semanas anteriores.

La directora de desarrollo social Lilia del Carmen Rodríguez dijo que en esta ocasión 17 familias fueron beneficiadas con el cemento que les permite construir, remodelar o rehabilitar sus viviendas.

La entrega de cemento fue supervisada también por la regidora Rosa Carmen Rodríguez Vega y personal del ayuntamiento que están al pendiente del Programa Mariana Trinitaria.

A disposición de todos los habitantes de San Buenaventura y sus comunidades está el programa de gran beneficio ofreciendo apoyos para Mejoramiento de Viviendas.

El programa es permanente en oficina de Desarrollo Social se reciben las solicitudes de cemento y los interesados solo presentan copia de credencial de elector con dirección en el municipio, pagar la cantidad de material solicitado para recibir el pedido en los siguientes días hábiles.