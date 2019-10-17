Meta de San Buena; 60 mil metros de carpeta

SAN BUENAVENTURA-COAH.- La alcaldesa Gladys Ayala Flores, informó que la meta que se tiene establecida para antes de finalizar el año, es colocar 60 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica y se cubrirá en un 92 por ciento los servicios de agua y drenaje.

En las obras se está haciendo una inversión de 50 millones de pesos, recursos provenientes de los Hidrocarburos.

“Dimos arranque en pasados días a infraestructura de agua, drenaje y pavimento, las obras iniciaron entre agosto y septiembre para concluirlas en diciembre”, destacó.

La presidenta municipal, dijo que hasta el día de hoy llevan un avance de más del 50 por ciento en todas las obras que han arranque, señalando que son diez colonias las que se están viendo beneficiadas.

Algunas de ellas son; Benito Juárez, Reforma, Valle Campestre, Amalia Solórzano, Ampliación Solidaridad, Solidaridad, Nueva Esperanza y en la Zona Centro se pavimentarán tres calles.

“Las reglas de operación nos lo indican que deben de quedar listas para el 2019 por ello tenemos que terminarlas para el mes de diciembre”.

“Lograremos una meta de cerca de los 60 mil metros cuadrados en pavimento, alcanzaremos el 92 por ciento en la introducción del agua y drenaje en San Buenaventura”, puntualizó.