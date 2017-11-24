Millonario golpe al narco en Coahuila

Guerrero, Coah.- Más de diez mil millones de pesos es el valor de la droga incinerada y objetos del delito destruidos durante la actual administración estatal, acción que se ha podido realizar gracias a la coordinación entre los tres niveles de Gobierno.

Tan solo en lo que va de 2017, el valor de lo destruido asciende a más de tres mil millones de pesos.

Lo anterior fue informado durante el evento de incineración de droga y destrucción de objetos del delito realizado en el campo de tiro de este municipio, y que fue encabezado por el gobernador Rubén Moreira Valdez.

Con esta quema de droga incautada, se cierran las acciones correspondientes a este tema durante la actual administración estatal.

El Mandatario Estatal destacó los buenos resultados que se han obtenido en materia de seguridad en todo el Estado, gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Para mantener este ambiente de paz, exhortó a la sociedad a tomar conciencia de la importancia que tiene Piedras Negras y la región.

Asimismo, aseguró que hay qué entender cómo sucedieron los hechos en el pasado para no repetir los mismos errores en el presente y en el futuro de nuestra entidad.

Además, pidió a la sociedad apoyar las decisiones de las autoridades para poder realizar políticas públicas en beneficio de las familias coahuilenses. De la misma manera, agradeció a todos los involucrados en el trabajo de Seguridad Pública que lo acompañaron durante estos seis años de su gestión, a quienes les reconoció su compromiso y entrega para recuperar la paz y la tranquilidad en Coahuila.

Fernando Olivas, delegado de la PGR, indicó que en materia de seguridad, hoy Coahuila es otro gracias a las acciones conjuntas entre los tres niveles de Gobierno.

El delegado de la PGR indicó que en Coahuila se han destruido más de 20 toneladas de marihuana decomisada en lo que va del año y aún están aseguradas en las bodegas de indicios de la PGR más de 10 toneladas, que son fruto del trabajo constante de los tres órdenes de Gobierno.

Víctor Zamora Rodríguez, secretario de Gobierno, indicó que de 2011 a la fecha en el Estado se han destruido más de 36 toneladas solo de marihuana, así como una cantidad muy importante de cocaína y de otro tipo de droga; además de armas cortas y largas. Hizo un llamado a los diputados y alcaldes electos a valorar el trabajo y los resultados en materia de Seguridad Pública y no flexibilizar las leyes que puedan abrir las puertas a los criminales.

Agradeció al gobernador Rubén Moreira por haber depositado su confianza en él para ejecutar su estrategia de lograr y mantener la seguridad se los coahuilenses.