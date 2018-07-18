Muere legendaria lideresa del tricolor

Tas pendejo, ¿que no sabes quién soy yo?, soy María Herrera’, nomás les decía que era María Herrera y ‘ay discúlpeme’, nomás faltaba que le aventaran alfombra”

ASÍ SE LLEGABA A DIRIGIR MARÍA HERRERA A FUNCIONARIOS

Mujer famosa por hablarle de tú a tú a los gobernantes, doña María Herrera, tuvo 25 hijos y fue conocida por ser una de las «fundadoras» de Saltillo.

Aunque todavía no se confirma la causa de su fallecimiento, personas cercanas a una de las primeras gestoras sociales del estado confirmaron su muerte.

De acuerdo al último contacto que se tuvo con familiares y amigos el cuerpo de María Herrera aún permanecía en el hospital, María Herrera nació en 1937 y es recordada por compartir mesa con pandilleros y personajes de la ciudad a la vez. Son personas cercanas quienes se encuentran llevando a cabo los trámites correspondientes para organizar su funeral.

Compartimos uno de los tantos textos dedicados en este medio para una leyenda de la ciudad:

Una mujer que pendejeaba a los gobernantes en sus oficinas y era temida por sus detractores en barrios y colonias. Valiente, brava, era doña María Herrera, que peleaba su territorio a punta de pedradas y mentadas.

La vieja escuela de las lideresas de hoy, las de la nueva ola, que se hacen llamar gestoras sociales, nomás pa darle caché, pero son lo mismo.

Cuando alguien me contó de la ruptura del PRI con la lideresa decana de las lideresas, me extrañó, no lo creí. No podía ser que alguien tan influyente en la política desde las bases, de las calles, desde las colonias, donde está la perrada, de repente la botaran.

Y la botaron

Después supe que, incluso, los políticos de otras fracciones iban a verla a su casa de la colonia El Mirador, para pedirle consejo.

Entonces fui yo también para que contara cómo se convirtió María Herrera en la madre de todas las lideresas,

La encontré hecha una anciana, enferma, pero andando y hablando. Me dijo que lo del liderazgo le venía de familia, de su padre campesino, que no se dejaba de nadie.

El líder nace,no se hace

María había migrado de una ranchería muy cerca de Saltillo y llegado a un barrio miserable donde no había casas, agua, luz, ni cloacas.

Y así empezó, organizando a los paracaidistas para conseguir que les regularizaran “sus predios”.

Andaba descalza y mal vestida. Al rato se metió a defender otras causas, en otras colonias, hasta que fue María, la lideresa.

Que cuántas casas, propiedades había acumulado en su larga carrera de dirigente, le pregunté, que una, me dijo, en la que ahora vive, en la que siempre ha vivido.

Qué de qué se había mantenido todos estos años, que del salario de su esposo proletario, me respondió.

No le creí. Pero esa es María, la lideresa, algún defecto tenía que tener, ¿no?

- ¿Qué le debe el PRI a doña María Herrera? - ¡Que existe, principalmente!