Multarán a quien no limpie sus predios

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- A raíz de los incendios en lotes baldíos, Protección Civil y Ecología acordaron enviar exhortos a los propietarios de estos lugares sobre la carretera 30 y libramiento Carlos Salinas, principalmente para que mantengan los terrenos libres de maleza y advertir sanciones para quienes no acaten esta disposición.

Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil, dio a conocer que con las altas temperaturas que se registraron en días pasados volvieron los incendios, uno de estos de gran magnitud a espaldas de la empresa Pytco en el que todo el día estuvo personal del departamento trabajando para apagarlo.

Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil.

Dijo que el origen de los incendios es por tirar colillas de cigarro encendidas con las que de inmediato arde la maleza seca así como el efecto lupa, y la mayor parte de los predios están repletos de maleza.

Por eso se llegó al acuerdo junto con el Director de Ecología de enviar notificaciones a los propietarios de los predios solos sobre la carretera 30 así como el libramiento Carlos Salinas de Gortari, invitándolos a tener libre de maleza las propiedades para evitar incendios y una mala imagen.

Destacó que de no acatar esta notificación se podrán imponer sanciones a los propietarios que tengan sucios sus terrenos, ya sea de maleza o basura porque es una obligación mantenerlos en buenas condiciones.