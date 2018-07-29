Multarán a vecinos que saquen bocina; Son tres advertencias

Frontera, Coah.- Al menos 4 reportes mensuales recibe Ecología por viviendas en las que sus habitantes ponen música a muy alto volumen e incomoda a los vecinos, en la primera visita solo se les pide bajar el volumen, en la segunda se les deja un escrito y en la tercera ocasión se les aplica una multa de entre 3 mil 500 y 4 mil pesos.

El director de Ecología, Mario Castro Ríos, dio a conocer que el número de reportes es muy bajo y no es porque no exista problema sino porque mucha gente evita cualquier denuncia por miedo a meterse el algún problema con los vecinos, mientras que quienes denuncian lo hacen de manera anónima.

Comentó que al momento de recibir una queja los inspectores acuden al domicilio donde la música es muy alta, para informar que en un recorrido de rutina detectaron el alto volumen, miden con un aparato especial los decibeles y les dan a conocer cuál es el volumen adecuado.

“Hay casos donde se retiran los inspectores y a los 15 minutos vuelven a subir la música a todo volumen, y los vecinos piden que se apliquen multas para evitar esta situación”.