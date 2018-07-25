Nace la fundación ‘Héroes por Frontera’

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- En apoyo a las personas que más lo necesitan nació la fundación “Héroes por Frontera” que con ayuda de otros ciudadanos ha logrado llevar ayuda a personas enfermas o que atraviesan una situación difícil, en esta ocasión preparan eventos con causa a favor de Ramirito que padece Leucemia, Bernardo que tiene un padecimiento en la columna y Francisca que padece discopatia.

Juana Herrera Durán y Michael James son los dirigentes de esta fundación que nació al ver la gran necesidad que existe, hay muchas personas con distintos padecimientos que no tienen acceso a servicios de salud.

Se apoya a los que más necesitan.

“Somos un grupo que va a servir a la comunidad, siempre dispuestos a ayudar a la gente y sacar a discapacitados adelante” dijo la dirigente Juana Herrera.

Destacó que hay muchas personas que necesitan ayuda y no saben a dónde recurrir, no tienen medicamentos para sus padecimientos, pañales, despensas, servicio de salud o recursos para comprar todo lo que requieran, y hay mucha gente dispuesta a ayudar donando gasas, vendas, bolsas recolectadas, papel sanitario, medicamentos y otros artículos médicos que se necesiten.

Dijo que que actualmente están apoyando 3 causas, la de Ramirito que tiene leucemia y necesita tratamiento, además de Bernardo que hace un año está postrado a una cama por un padecimiento en la columna, así como la señora Francisca de la colonia Borja que padece discopatia además es integrante de una familia muy numerosa y de escasos recursos que necesitan ayuda.

Para ellos el 17 de agosto se realizará un evento con causa, en el planetario habrá lotería, show travesti y grupo de rap, estarán las 3 familias y el recurso que se logre recabar será repartido equitativamente.