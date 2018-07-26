Niegan abigeato en zonas rurales

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Pese a que habitantes de comunidades rurales aseguran el robo de ganado y herramienta sigue dándose, autoridades aseguran no hay quejas ni denuncias al respecto.

El regidor y dirigente de la CNC en el municipio, Genaro Escobedo Cedillo, dio a conocer que no ha recibido informes de las autoridades respecto al robo de ganado, ni los ejidatarios se han acercado para informarle de algún robo o pedir ayuda.

Dijo que en ocasiones aunque los ejidatarios no denuncian ante el Ministerio Público pero si se acercan ya sea a la CNC o a Desarrollo Rural en el Municipio para reportar el robo de ganado o herramienta y pedir ayuda para ubicar principalmente a los animales.

El día de ayer trascendió el robo de un caballo en el ejido Villa Frontera, donde el comisariado ejidal, José Luis García, aseguró no se le informó la situación.

Señaló que algunos ejidatarios sí han comentado que son víctimas de robo de herramienta pero se lo dicen a otros compañeros y no a los integrantes del Comisariado para que se investigue o pidan la intervención de la Policía Municipal para una mayor vigilancia.