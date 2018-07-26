Niegan “arreglo” a jovencita agresora

CASTAÑOS, COAH.- El Director de la Policía Municipal negó que sus elementos hayan “arreglado” a una jovencita que agredió a otra en una fiesta particular, porque no hubo detención de la agresora.

Lo anterior tras destacar que en este caso, Cinthia Medrano Villanueva nunca fue llevada a los separos de la Comandancia Municipal tal y como lo declararon familiares de la joven afectada, Vania Briseño Rodríguez.

El coronel Victorino Reséndiz Cortez aceptó que efectivamente recibieron un llamado de auxilio por una riña al interior de un domicilio donde se llevaba a cabo una fiesta entre jóvenes.

Sin embargo, nunca pudieron entrar al domicilio, porque desde el interior se protegió la identidad de los involucrados en este problema, que hasta ahora conoce los detalles por las declaraciones de la familia de la afectada.

“No pudimos ingresar al domicilio, como policía no podemos entrar a propiedad privada, nunca se nos dio acceso y por lo tanto no hubo detención, aquí vinieron más tarde los afectados y les explicamos que al no haber detención, la línea a seguir del caso es a través de una demanda ante el Ministerio Público”, comentó.

Y aceptó que en caso de haber detenido a la presunta agresora, esta habría sido consignada al Ministerio Público, porque lo suyo no fue una falta administrativa, y que según los primeros indicios de la riña hubo violencia en la que se registraron hechos de sangre.