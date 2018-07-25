“No golpeamos a los drogadictos”

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Erik Alfaro Campos, propietario del centro de rehabilitación “Escudo de salvación” negó que se apliquen golpes a los internos que buscan salir de sus adicciones, el caso denunciado por Víctor Hugo Saucedo fue por un pleito que tuvo al interior de este lugar con otro interno.

Tras la denuncia ante el Ministerio Público que Víctor Hugo Saucedo y familiares interpusieron por tortura y lesiones en la casa de retiro, donde se suponía le ayudarían a dejar sus adicciones, el propietario negó las acusaciones.

Dijo que el 10 de enero de este año abrió “Escudo de salvación” como un lugar para ayudar a personas con alguna adicción, por experiencia propia ya que cayó en adicciones y recorrió muchos lugares de este tipo e incluso algunos donde fue severamente golpeado, entonces pensó en ofrecer un lugar distinto a todos los demás.

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Erik Alfaro Campos, propietario del centro de rehabilitación Escudo de salvación.

Señaló que Víctor Hugo Saucedo llegó el 22 de abril al anexo, donde se les da un periodo de 3 meses de adaptación y sin ver a sus familias para no entorpecer el proceso de rehabilitación, y la semana pasada se permitió la visita a su familia aún cuando tocaba hasta el fin de semana entrante.

“Le tocaba la visita hasta la otra semana y aún así se les dejó que convivieran, los familiares me reclamaron porque traía algo en el ojo y él decía que se cayó aún cuando yo le decía que dijera la verdad, se había peleado con otro interno”.

Aseguró que los golpes que presentaba Víctor Hugo fueron consecuencia de un pleito que tuvo, aún cuando presentaba una conducta muy pasiva hace algunos días tardó más tiempo de lo establecido en el baño y al salir uno de los compañeros le reclamó, se le fue encima a golpes y entonces los demás internos intervinieron para terminar la pelea.

Después de la explicación la familia convivió con su hijo, incluso llevaron tacos de olla para los demás anexados para luego retirarse y hasta más tarde regresaron para llevárselo bajo el argumento que lo habían golpeado.

Aseguró que al momento de ingresar a esta lugar para rehabilitación de adicciones Víctor Hugo Saucedo fue valorado por un médico y dejó expediente donde consta que la herida de cráneo tiene ya más de 6 años, además tiene ya un padecimiento en el ojo para el que usaba medicamento, también tomaba fenitoina sódica porque padece ataques, pero en ningún momento se le agredió.