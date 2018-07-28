No se da abasto Protección Civil en balnearios

NADADORES COAH.- Vigilancia extrema en los balnearios y acequias llevará a cabo el personal de Protección Civil a cargo de Jaime Rivera Martínez debido al elevado número de familias que acuden en especial los fines de semana a pasear.

El hecho de tener más de una docena de espacios balnearios y una cantidad similar de acequias que por lo general los fines de semana están completamente llenos, situación igual en las acequias, estanques y canales de agua, son motivos más que suficientes para intensificar la vigilancia y mantenerse a la expectativa a fin de evitar accidentes.

Los canales de agua también son el gusto de los bañistas.

“Hasta el momento no hemos tenido problemas de esta naturaleza, pero no podemos bajar la guardia ante esta temporada calurosa que se está viviendo y que invita a las familias a salir a buscar un lugar dónde pasarla bien”.

Agregó que la temporada de calor se extiende por espacio de ocho meses tiempo en el cual la afluencia hacia estos espacios es relevante y más porque el calor es intenso y los padres de familia prefieren llevar a sus hijos a bañar un rato a tenerlos encerrados en casa.

En cuanto a la capacitación de personal para enfrentar casos de contingencia dijo que están actualizados y que conocen de primeros auxilios, por lo que están al pendiente pues debido a lo extenso del territorio se tienen que desplazar desde la cabecera hasta los ejidos Huizachal o Sardinas que están de un extremo a otro.

La vigilancia es permanente en los balnearios y espacios donde hay agua y la gente acude a bañarse, dijo el director de Protección Civil Jaime Rivera Martínez.