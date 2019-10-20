Nunca más fuego con fuego: AMLO

Los gobiernos anteriores utilizaron al Ejército para reprimir a la población y convirtieron a México en un cementerio, afirmó el presidente Andrés Manuel López obrador.

Por tercer día consecutivo en su gira por Oaxaca, el titular del ejecutivo se refirió a la decisión de liberar a Ovidio Guzmán el jueves pasado en Culiacán con lo que, afirmó, se evitó un derramamiento de sangre en la capital de Sinaloa y recalcó que no cambiará su estrategia pese a las críticas que ha recibido en México y el extranjero.

No nos importa que los conservadores, los autoritarios quieran que se gobierne de otra manera, ya ellos lo hicieron y no dio resultado, al contrario, enlutaron a México, convirtieron a México en un cementerio, esa estrategia de querer apagar el fuego con el fuego, de acabar la violencia con la violencia nunca más. Jamás vamos nosotros a reprimir al pueblo de México”, enfatizó el presidente desde la capital oaxaqueña.

Recalcó que se no modificará su política de intentar pacificar al país mediante los programas de bienestar. El presidente agradeció al Ejército Mexicano por actuar conforme a sus órdenes de no combatir a los integrantes del crimen organizado el pasado jueves en Culiacán.

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Quiero agradecerle al Ejército Nacional, a los soldados, que es pueblo uniformado, por la manera en que nos están ayudando para no utilizar la fuerza, porque podemos resolver los problemas mediante el diálogo y el acuerdo, no con lo irracional del uso de la fuerza”, insistió el presidente.

Desde Oaxaca, el titular del Ejecutivo reiteró que su intención al liberar a Ovidio Guzmán fue mantener La Paz en Culiacán, y con ello la hermandad, la tranquilidad y el amor al prójimo en lugar de la discordia y el odio.