Ofertan hoy 307 empleos

FRONTERA, COAH.- Seis empresas ofertarán 307 vacantes a fronterenses, dos son de Ramos Arizpe y una de Monterrey, el resto de la región, se les ofrece empleo, alojamiento, alimentación y transporte, el 02 y 03 de agosto se recibirán solicitudes en la explanada de la Presidencia Municipal de 9am a 1pm.

La directora de Fomento Económico, Yazmín Asís García indicó que Cimaco oferta 67 vacantes, Joyson 40 vacantes, Grupo Anders 10 vacantes, Nemak 40 vacantes, HFI 50 vacantes y Yonsang 100 vacantes.

Los puestos vacantes son, supervisor y asistente de almacén, chofer, asistente, auxiliar de reparto, promotores, supervisor de área y sistemas, vendedor de piso, oficiales de seguridad y personal operativo.

En el caso del Grupo Anders ofrece a los aspirantes una comida al día, alojamiento por 15 días, traslado y prestaciones de ley.

Mientras que la empresa Yonsang, ofrece transporte, comedor, vales de despensa, caja de ahorro, bonos de producción, prestaciones de ley y bono de permanencia.