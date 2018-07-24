Ofrece Abasolo mínima liquidación

ABASOLO COAH.- Los empleados que fueron despedidos del Municipio rechazaron la liquidación de ocho mil pesos que les ofrecieron en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a donde los llevaron para que firmaran el acuerdo de pago, estos alegan que es poco y que va contra la ley porque no todos tenían la misma antigüedad.

María Sandoval, una de las despedidas dijo que no todos tenían seis meses de laborar para el Municipio sino hasta cuatro años y medio por lo que la cantidad antes mencionada no es la correcta y mucho menos la justa por lo tanto no la aceptaron.

Denuncian cerrazón de la alcaldesa Herlinda García Treviño.

“De nada sirvió el viajecito hasta Monclova para acudir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje porque en la puerta los abogados nos dijeron que eso era todo lo que nos iban a dar y que no había nada más que discutir”.

Agregó que lo indicado es que la alcaldesa Herlinda Treviño, quien fue la que los despidió los liquide porque para comenzar los que laboraron seis meses tenían la promesa de hacerlo por un año, incluso ella fue a buscarlos a sus casas para darles trabajo y los de cuatro años y medio, esos ya estaban desde la pasada administración.

Vamos a buscar una solución porque nos dejaron igual o peor de lo que estábamos ya que lo único que peleamos es una terminación justa y dentro de la ley” dijo la afectada.