Ofrece Jurisdicción VII atención y prevención

Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza.- Atención médica oportuna y prevención de la salud son los objetivos que persigue la Jurisdicción Sanitaria VII, que atiende a la ciudadanía de San Pedro de las colonias, Sierra Mojada y Francisco I. Madero.

La misión de la Secretaría de Salud (SS) en Coahuila es que las personas se mantengan productivas y obtengan el bienestar físico, mental y social que anhelan y demandan como parte de su desarrollo integral; motivo por el que desde esta dependencia se brindan un total de 16 intervenciones como parte del paquete básico de salud.

Rocío Quiroz Flores, titular de la Jurisdicción Sanitaria VII, destacó que otorgan atención a las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia.

“Ofrecemos consultas, complementamos los esquemas básicos de vacunación, damos pláticas para las personas con enfermedades crónico degenerativas; la coordinación transversal en todos los centros nos permite facilitar un servicio de salud oportuno”, dijo.

En Promoción a la Salud impartimos charlas para el tratamiento desparacitario, la diabetes mellitus, hipertensión, embarazo del adolescente, planificación familiar, tuberculosis, salud mental, salud bucal, infecciones diarreicas agudas e infecciones respiratorias, que se dan en los centros de salud urbanos, suburbanos y rurales con los que cuenta la jurisdicción.

“Para los enfermos de diabetes o hipertensión tenemos los Grupos de Ayuda Mutua (GAM´S), desde donde se les informa cómo llevar una dieta adecuada, se les ayuda a ejercitarse, se les checa su nivel de glucosa; todo lo que necesitan para que puedan tener una buena calidad de vida”, expresó.

Quiroz Flores señaló que se combate la aparición del dengue con la fumigación y nebulización en las colonias o comunidades rurales.

También dan una atención personalizada a los enfermos de tuberculosis, pues llevan a cabo el Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES).

“Al acudir a los domicilios de los enfermos con tuberculosis nos cercioramos que tomen su medicamento como debe ser, pues al ser un tratamiento largo a veces presentan resistencia al mismo y el paciente se fastidia. Para asegurarnos de su éxito, vamos y se los brindamos”, declaró.

La Jurisdicción Sanitaria VII está ubicada en Juárezn número 15 de la colonia Centro, en Francisco I. Madero; está abierta de lunes a viernes de 09:00 a 15:30 horas.