Ofrecen talleres en DIF

Beneficio para toda la familia proporciona el DIF Frontera a cargo de la primera dama, Martha Zinnia Beltrán de Siller con los cursos para mamás, de elaboración de dulces y sus hijos, con manualidades usando materiales reciclables.

Mientras las señoras ocupan su tiempo en elaborar dulces de tamarindo, mazapán, cacahuates y entre otros, sus niños se mantienen en los centros comunitarios, usando papel y cartón reciclados para aprender a elaborar productos como lapiceros, marcos para fotografías y todo lo que su creatividad les permita.

La Primera Dama señaló lo necesario que es apoyar a las familias, beneficiando a todos con cursos totalmente gratuitos.

“Es doble beneficio el que brindamos, que las mamás y sus hijos aprendan nuevas habilidades, que sea de provecho para toda la familia, porque ese es el objetivo del DIF Municipal, ayudarlos a salir adelante” señaló la Presidenta del DIF Frontera.

Estos cursos se ofrecen en todos los centros comunitarios, que están ubicados en las colonias Occidental sur y norte, Sierrita, Borja y en los ejidos Fresnillo y 8 de Enero.

Son cursos de verano que son de mucho provecho para las mamás y sus hijos, aprovechando el tiempo libre para que aprendan nuevas habilidades, y lo conviertan en oportunidad para salir adelante.

Ofrecen cursos a madres de familia en el DIF Frontera.