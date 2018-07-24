Olvidan remodelación del Auditorio Municipal

LAMADRID, COAH.-Tres años tiene abandonada la remodelación del Auditorio Municipal, único espacio para la realización de los eventos, las autoridades desconocen los motivos ya que la pasada administración no dejó expediente alguno como tampoco la notificación del Estado que es quien ejecutó la obra.

Esther Guadalupe Rodríguez Ramos, regidora de Obras Públicas dijo que el caso está en punto cero ya que carecen de toda información ya que así lo recibieron y continúa igual, dicha obra se inició hace tres años y fue en el mes de octubre del año pasado cuando repentinamente se suspendió desconociendo los motivos.

La obra es una remodelación total del recinto pero está suspendido el trabajo, además en el Estado no nos dicen nada empeorando la situación ante el pueblo que exige una explicación de lo que está pasando, ya que el mencionado lugar era utilizado para todo tipo de eventos que van desde bodas, coronaciones, graduaciones, reuniones municipales, estatales etc. Y en este momento no tienen dónde hacerlas.

Dijo que de acuerdo con la información que le proporcionó el personal de Protección Civil, hasta donde se llevan a cabo los trabajos, el recinto no presenta puertas de salida porque los que hicieron la remodelación se olvidaron de ponerla y eso está mal, pero por lo pronto en las condiciones que está no la van a recibir.