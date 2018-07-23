Operativo sorpresa a taxis de Castaños

DIANA ORTIZ/LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Un operativo sorpresa realizó la Directora del Transporte a taxistas en la Zona Centro del municipio al mediodía de ayer, para vigilar que se encuentre su papelería en regla.

Yanira San Juanita Hernández Méndez, acompañada de dos elementos de Seguridad Pública, recorrió los sitios de taxis para efectuar la revisión.

Además de la papelería normal que debe tener la concesión y los datos del vehículo, a los choferes se les solicitó la licencia de conducir, el permiso como choferes de transporte público y su gafete que les extendió el departamento para que lo coloquen a la vista del pasajero.

Un operativo sorpresa realizó la directora de Transporte, Yanira Hernández a taxistas.

Explicó que ella misma les proporcionó el gafete de identificación que contiene la fotografía del chofer, su nombre, la unidad que maneja y está autorizada por el departamento y por el alcalde Enrique Soto Ojeda.

Esta credencial les fue entregada a cada uno de los choferes que manejan los vehículos de las 59 concesiones de taxis que tiene Castaños, una vez que las personas pasaron sus exámenes antidoping.

“La idea de este operativo es verificar que se encuentren en condiciones óptimas para prestar el servicio, es decir, que cumplan con todos sus requisitos tanto legales como de presentación en este caso los choferes”, indicó.

Dijo que hasta el momento llevaba ocho unidades revisadas y no se habían aplicado multas todavía pero en caso de ser necesario se levantarían infracciones que van desde los 3 hasta los 300 salarios mínimos de acuerdo a la falta.