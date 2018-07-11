Organizan Feria del Cono en Sacramento

SACRAMENTO COAH.- Con el propósito de impulsar la mano de obra que tiene el pueblo y comercializar los conitos de leche y las empanadas, la alcaldesa electa Yahaira Reyna Ramos dijo que por primera vez en la historia organizará la “Feria del Cono”.

Aprovechando que esta localidad la cruza la carretera 30 misma que lleva al Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas, se buscará aprovechar la comercialización de los productos que se elaboran con la materia prima que ahí se da.

Los comerciantes se instalan en la carretera 30 que cruza el pueblo.

“Somos famosos porque elaboramos los conos de leche más ricos del Estado, y eso nos lleva a comercializarlos, pero vamos a organizar a los productores que por lo general son familias, padres e hijos que en tanto unos los elaboran otros los venden apoyándose de esta manera para salir adelante”.

La producción de conos de leche se da en base a la gran cantidad de leche de cabra y vaca que se produce, la cual sirve para elaborar la cajeta que combinan con coco y nuez creando de esta manera el relleno que no solo es para los conos sino para las empanadas que al igual que las rellenas de conserva de calabaza son muy buscadas por quienes transitan por la carretera.

En cuanto a la feria, la Alcaldesa electa dijo que por lo pronto detectarán a las personas que se dedican a este oficio para organizarlas e impulsarlas con la intención de que tengan una fuente de empleo segura para ellos y sus familias.