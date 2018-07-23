Orienta Inafed a dependencias

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Como parte del diagnóstico que exige Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, se sostuvo una reunión con directores de distintas áreas para orientarlos respecto al trámite que deben cumplir y que en un futuro les dará acceso a recursos.

Jesús Galarza Palacios, secretario técnico.

La reunión fue presidida por el secretario técnico Jesús Galarza Palacios, quien informó a los funcionarios el diagnóstico que deben llevar en cada una de sus áreas para cumplir con el Inafed, que a través de la evaluación les permite conocer las áreas de oportunidad que existe en cada departamento.

Dijo que departamentos como Seguridad Pública y Contraloría Municipal ya cumplieron con la evaluación que pide la organización, el resto está trabajando en la integración de los expedientes, en los que se pide organigrama de las áreas, reglamentación, nombramientos de directores así como planes de trabajo.

Destacó que este programa realiza evaluaciones de desempeño, sin embargo la administración es nueva y no existe precedente para poder evaluar con respecto al año anterior, por ello solo hay que entregar la documentación que existe respeto a cada departamento.

Resaltó la importancia de cumplir con esta documentación porque les permite tener acceso para acceder a recursos y programas federales, o al menos les facilita los trámites para conseguir estos fondos.