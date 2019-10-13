Participa San Buena en campaña ‘Tapitas’

San Buenaventura, Coah.- Presidencia Municipal de San Buenaventura dio inicio a la campaña “Tapitas que salvan vidas” con la finalidad de apoyar a las fundaciones que brindan ayuda a personas con cáncer.

Al dar la conocer esta campaña, los ciudadanos se sumaron a esta noble causa llevando tapitas de plástico a la oficina de Atención Ciudadana de Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:00 pm.

Cabe destacar que uno de los casos que permite a los ciudadanos su aportación de tapitas es al conocer el caso de la pequeña Joana, de apenas 7 años de edad es hija del sambonense Enrique Del Valle y su mamá Blanca de Saltillo.

A su corta edad enfrenta un cáncer agresivo que le detectaron hace un par de meses y por el cual ha tenido que dejar la escuela.

En San Buenaventura las familias se unieron a la colecta de tapitas que serán entregadas a una fundación que apoya a la niña ya que tienen los contactos de quien las cambia por ayuda material la cual permite un poco subsanar necesidades ante los recursos obtenidos.

La directora de Atención Ciudadana Blanca Selene Cuéllar dijo que de una u otra manera el municipio convoca q los ciudadanos con este tipo de campañas para ayudar de diferentes formas a personas que viven en situación vulnerable y la disposición de los habitantes de San Buenaventura en la colecta de tapitas permite contribuir de forma altruista.

“Son diferentes casos los que se atienden en beneficio de personas con cáncer y al llevar a cabo la colecta de tapitas coordinados con fundaciones especializadas en este tipo de colectas, permite crear a la vez conciencia en el uso adecuado del pet, reciclar y a la vez ayudar al prójimo” directora de Atención Ciudadana.