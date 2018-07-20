Participarán alumnos de UPN en Conies

Esmeralda Barrera/ LA VOZ

Frontera, Coah.- Alumnos de la Universidad Politécnica participarán en el tercer concurso nacional de innovación y emprendimiento, Conies, con la presentación de 4 prototipos con los que buscarán el primer lugar y obtener financiamiento para desarrollar las patentes.

La rectora de la universidad, Esra Cavazos del Bosque, dio a conocer que desde el mes de marzo los alumnos están preparando 4 proyectos, uno por cada categoría en el que se puede participar, sustentabilidad, productos o servicios innovadores, proyecto social e inovaciones tecnológicas.

"Están preparando 4 proyectos, uno por cada categoría en el que se puede participar, sustentabilidad, productos o servicios innovadores, proyecto social e inovaciones tecnológicas"

Esra Cavazos, Rectora de la Universidad Politécnica.

Los proyectos serán expuestos la semana entrante ante la comunidad estudiantil así como representantes de las distintas cámaras empresariales de la region, además ya fueron inscritos en la plataforma del Conies para que sean evaluados y luego presentarlos en el evento que se llevará a cabo en Aguascalientes el 22 y 23 de noviembre.

Dijo que docentes de la universidad se han encargado de supervisar los proyectos, entre los que se incluye una estufa y horno solar, en caso de que alguno de estos resulte ganador recibirán el financiamiento para desarrollar la patente.

“Con este programa buscamos impulsar el sentido de emprendimiento y sustentabilidad, darle apertura a los estudiantes para que participen e intercambien ideas, por eso participarán también en conferencias y a la vez expondrán la universidad”.

Detalló que son cerca de 100 proyectos los que se van a exponer en este concurso nacional y la universidad participa con 4 muy buenos, que esperan tengan éxito y logren el financiamiento para desarrollarlos.