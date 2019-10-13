Pendiente la llegada de avena forrajera

FRONTERA., COAH.-A la espera se encuentra el departamento de Fomentó Agropecuario de que se aterrice el recurso estatal para la adquisición de avena forrajera, la cual es necesaria para sembrar durante el mes de octubre, lo anterior informó el Director del Departamento Genaro Escobedo Cedillo.

“El municipio ya puso su parte, los productores ya tienen lo que les corresponde, solo esperamos la aportación del estado para realizar el evento de la entrega de semilla”.

Son más de 460 productores provenientes de los 6 ejidos de este municipio, la adquisición de los bultos de avena de este programa se realiza de manera tripartita, toda vez que el bulto se vende en 600 pesos, por lo que se adquiere con la colaboración del ayuntamiento con 200 pesos por bulto, igualando esta cantidad estado y productor.

Dijo que este año se solicitó un total de 8 toneladas de avena forrajera, la cual es utilizada para la siembra, pues de ahí los productores alimentan a su ganado, por lo que es muy importante que se aterrice el recurso estatal lo más pronto posible.

Así mismo aseguró que el recurso que le toca al municipio ya está depositado, razón por la que los productores están a la espera de que el estado deposite su parte y de esa manea se pueda adquirir la semilla, la cual será sembrada de forma inmediata, ya que en este mes se siembra la avena forrajera.

Escobedo Cedillo mencionó que los productores que requieran ser parte de este programa de apoyo, deben de acudir al departamento de Fomento Agropecuario y agregarse en el listado, ya que llegando la avena se mandará llamar a los más de 460 productores que serán beneficiados por este programa para realizar la entrega de la semilla.

“Ya estamos listos con la parte que nos corresponde, los productores también cuentan ya con sus recursos y esperamos que en esta semana llegue la aportación del estado para que de forma inmediata podamos realizar la entrega de la avena a los productos que la solicitaron”.