Perdurará frío durante 7 días

REGIÓN CENTRO-COAH.- Siete días durará el frente frío que provocará temperaturas de hasta 8 grados centígrados durante la madrugada.

De acuerdo al comunicado que Protección Civil envió a sus homólogos de la Región Centro, la temperatura más alta será de los 18 a 20 grados.

Debido a los cambios climatológicos se invita a la población en general a tomar sus medidas preventivas en los hogares como también al momento de salir de casa abrigarse bien.

Lo más crítico empezó la madrugada de ayer, con fuertes ráfagas de viento y generando un descenso considerable en la temperatura que no se había presentado en los últimos frentes fríos.

Protección Civil de diversas ciudades tienen hasta el 31 de octubre para enviar el plan de respuesta de temporada invernal al Estado.

Mediante este plan se conocerá el recurso con el que cuenta cada ayuntamiento para en caso de presentarse una contingencia por las bajas temperaturas.

Ahí se especificarán los albergues que existen y hasta que días pueden ayudar a los ciudadanos con alimentos y cobijo, para que luego el Gobierno de Coahuila envié la ayuda a través de los DIF Municipales.

Los grupos más vulnerables son niños y adultos mayores a quienes principalmente les afectan los cambios climatológicos y pudieran presentar enfermedades respiratorias.