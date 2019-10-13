Pide Lencho reforzar vigilancia en panteón

FRONTERA, COAH.- El Ayuntamiento de Ciudad Frontera realizó la reunión de Seguridad Pública, donde se acuerda mantener bajo control la tranquilidad de nuestra comunidad.

Debido a los hechos delictivos registrados en el Panteón Municipal Dolores, el Alcalde Florencio Siller Linaje reunió a todo los encargados de la corporación municipal, para instruirles que se debe mantener la vigilancia para evitar que se sigan presentando más actos vandálicos que atentan contra las familias.

Asimismo comenzaron la programación para la seguridad que deben mantener con las celebraciones por el Día de Muertos.

El Alcalde de Frontera recomendó al departamento de Seguridad Pública, porque se contó con la asistencia de su director, Juan José Castilla Ramos, de mantener la paz y la calma en colonias y ejidos.