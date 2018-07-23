Pide SP blindar fiestas privadas

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Tras los hechos de trifulca en una quinceañera del ejido El Márquez, el regidor de Seguridad Pública, Luis Alfredo Villalobos de la Torre, dijo que es importante que los dueños de la fiesta tengan seguridad privada y manejen un consumo moderado de alcohol.

Lo anterior luego que durante el fin de semana un señor de nombre Agapito Guel resultó apuñalado y hubo varias personas lesionadas, incluso el inculpado, Jorge Medina quien aún se encuentra detenido.

“Cuando nos piden el permiso para realizar el festejo, se les aclara primero que es necesario que cuenten con vigilancia privada entre ellos mismos, para que haya personas encargadas de la seguridad de los asistentes, y si es necesario que lo soliciten y se les manda uno, dos o cuatro elementos de Seguridad Pública según sea el caso” comentó.

Indicó que a través de la Secretaría del Ayuntamiento se les indica a las personas que realizan la fiesta, que la intención del alcalde Enrique Soto Ojeda es que se mantenga un control moderado en el insumo de bebidas embriagantes en fiestas privadas, para evitar precisamente situaciones como la que ocurrió en el ejido El Márquez este fin de semana.

Sostuvo el regidor de Seguridad Pública que se harán más estrictos al momento de extender los permisos de fiesta, para que los ciudadanos cumplan con las indicaciones que se les brinda, por su propia seguridad, la de su familia y la de sus invitados.