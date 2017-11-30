Piden a escuelas ser tolerantes por frío

Coahuila .-Debido a las bajas temperaturas que se registran, la Subsecretaría de Educación ha girado instrucciones a los directivos y maestros de las escuelas de nivel básico para tener mayor flexibilidad y tolerancia en cuanto a faltas, así como al uso de uniforme durante los días que baje el termómetro. El titular de la dependencia estatal, Antonio González Hernández, indicó que en cuanto a las actividades al aire libre, deben realizarse acorde al clima y evitar exponer a los niños a cambios bruscos. Señaló que hasta el momento, no se tiene reporte de escuelas en donde se presente problema por falta de protecciones o vidrios que en esta temporada de frío afectan la salud de los alumnos. “En la secundaria ubicada en la colonia Monte Real de Torreón, se tiene algunas aulas móviles que cuentan con calefacción”, refirió. Recordó que hasta que se registren temperaturas a cero grados se suspenderán las clases en el caso de primaria. Sin embargo, ante un clima extremoso, son los padres de familia quienes tendrán que establecer criterios para enviar o no a los niños a las escuelas.