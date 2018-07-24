Piden ambulantes respeto a lugares

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Con el retiro de dos puestos de comida que desde hace años se establecieron en la plaza de la colonia Occidental y ante la amenaza de reubicación de los otros que aún permanecen en el sitio, comerciantes pidieron una mayor flexibilidad y se analice la reubicación al asegurar que estos puestos son parte del folclor del espacio público.

Quetzalcóatl Martínez, comerciante de la colonia Borja.

Quetzalcóatl Martínez encabezó un grupo de comerciantes que desde hace años se instalan en la plaza de la colonia Occidental para pedir al Municipio tenga flexibilidad y permita permanezcan en este sitio, comprometiéndose también a acatar las reglas que impongan.

Dijo que hay intensión del Municipio de remover los puestos alrededor de la plaza y también se les pide retirarlos al terminar la jornada, sin embargo hay personas de la tercera edad que no pueden mover diariamente los carritos de comida principalmente.

Señaló que el pasado lunes Vialidad retiró dos puestos de la plaza porque estaban fijos en el sitio y se aplicó a los propietarios una multa, además deben pagar para sacarlos del corralón a donde fueron enviados, por eso se dio la inconformidad y los motivó a recurrir al jurídico municipal.

“Los comerciantes estamos en la mejor disposición de acatar ciertas restricciones que tengan pero que nos dejen seguir trabajando en el lugar, porque todos saben que los puestos son parte del folclor de la plaza y no pueden reubicarlos de la noche a la mañana”.

Destacó que son 7 comerciantes perjudicados los que están pegados a la plaza y generan tráfico, ese es el argumento que les dan para la reubicación.