Piden no caer en extorciones

SAN BUENAVENTURA.-COAH.- Cinco casos de extorción telefónica se registraron en el municipio es por ello que se pide a la ciudadanía no contestar números con ladas desconocidas.

Fidencio de León, regidor de Seguridad Pública, informó que afortunadamente ningún ciudadano cayó en la extorción, colgaron inmediatamente y dieron parte de las autoridades correspondientes.

Comentó que los delincuentes han intentado sacarle dinero a las personas, específicamente comerciantes a quienes les llaman para decirles que tienen un familiar de ellos secuestrados y para poder liberarlo les piden depositarles elevadas cantidades de dinero.

“Llaman de números de México y otros estados del país, a quienes les llamaron no se dejaron intimidar y colgaron y vieron que se trataba de una mentira”, dijo

Señaló que con esta situación se crea psicosis entre la ciudadanía a quienes se les exhorta no caer en las llamadas de extorción.