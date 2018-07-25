Piden reinstalar ruta de la Borja

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah. Vecinos de la colonia Borja solicitaron se regrese la ruta que anteriormente había y fue modificada hace cerca de un año sin consultar a los usuarios que ahora tienen que caminar hasta 6 cuadras para tomar el camión.

El director de Transporte municipal, Alberto Gaytán Rodriguez dio a conocer que llegaron peticiones por parte de habitantes de este sector que quieren se regrese la antigua ruta de transporte público, porque los cambios que se hicieron hace cerca de un año en lugar de beneficiar perjudicaron a los usuarios.

Alberto Gaytán Rodríguez, Director de Transporte.

Tras la petición, dijo que se buscó entre los archivos las peticiones para el cambio de ruta, estudios que se deben realizar previo a la autorización y los motivos que tuvieron para cambiarlo, pero no existe ningún documento.

“Ahora los vecinos vienen a decir que nadie los tomó en cuenta cuando se hizo el cambio, por eso quieren que se regrese la ruta al recorrido anterior, y es una situación que se está analizando”.

Resaltó que personal de Transporte Municipal realizará un estudio y una encuesta entre los vecinos que hacen uso de la ruta Borja para conocer si es necesario regresar a la ruta original.

A partir de la semana entrante, se sostendrán reuniones con dirigentes de la ruta para exponer el posible cambio porque también es necesario tomarlos en cuenta a la hora de hacer algún movimiento, además se van a exponer los resultados de las encuestas y análisis para definir si se realiza o no el cambio de ruta.