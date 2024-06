Piden una misa por 'avistamientos de ovnis' en Torreón

Habitantes de una colonia en Torreón, Coahuila pidieron apoyo de la iglesia debido a unos extraños sucesos que han ocurrido en su zona.

En entrevista con N+, los vecinos de Las Luisas refirieron que en una ocasión vieron extrañas luces en un cerro por lo que hablaron a los cuerpos de emergencia, pensando que eran senderistas extraviados.

Sin embargo, todo cambió cuando las luces cambiaron de un lugar a otro en cuestión de segundos y luego, ya no se vieron más.

"Pensamos que eran extraterrestres o algo porque caminaron muy rápido y aventaban esas luces", dijo la vecina Gloria Adame a N+.

"Eran tres, bailaban así, bailaban como si fueran brujas. Después aparecían más lejos, por eso los policías decían ´achis ahora van más para arriba´", dijo otro testigo.

Los vecinos también señalan que les inquietan los ruidos que escuchan en las madrugadas entre 3:00 y 4:00 horas, por lo que pidieron una misa.

"Que se arrimara un padre por si algo está pasando o va a pasar. Más vale prevenir", dijo Gloria Adame.

"Me parecería bien que hicieran algo, una misa o no sé, porque tengo sobrinitos y a veces no pueden dormir, están llorando o los perros están ladre y ladre y no hay nadie", mencionó un joven de la colonia Las Luisas.