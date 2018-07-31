Piden vecinos tomas de agua

DIANA ORTIZ / LA VOZ

FRONTERA, COAH.- Vecinos de la colonia Héroes de Nacozari solicitan a las autoridades municipales dos tomas de agua para dos áreas verdes que se tienen en el lugar.

Hasta la Presidencia Municipal acudieron este martes los señores Juan Hernández Alarcón y Yolanda Riquejo González, con un oficio en mano que entregaron desde el mes de abril, avalado por sus vecinos con estas peticiones.

Mencionaron que buscan dialogar con el Secretario del Ayuntamiento, o bien, con el alcalde Florencio Siller para pedir se agilicen los apoyos.

Las tomas de agua las quieren para la plaza que se ubica en la calle Herreros frente a la primaria Ramón Flores Ortega y la otra frente al Centro de Empoderamiento de la Mujer.

Además, piden reforestación de las plazas, embanquetado y reacomodo de algunos contenedores de basura.