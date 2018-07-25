Pinta Educación las escuelas en Frontera

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- A fin de brindar a los alumnos espacios adecuados para el desempeño de sus actividades escolares, se realizan labores de pintura en algunas escuelas aprovechando el periodo vacacional.

El director de Educación, Raúl Rizo Zaragoza, dio a conocer que actualmente se realizan labores de pintura en la primaria Emiliano Zapata de la colonia Occidental, en la Margarita Maza de la colonia Borja y Américas Unidas también de la colonia Occidental, además se trabaja en la construcción de un techo estructural en el Conalep.

Raúl Rizo Zaragoza, director de Educación.

Destacó que las labores se realizan en el periodo vacacional para evitar riesgos con los niños corriendo en los patios, además cuando regresen a sus escuelas después de las vacaciones las encontrarán más bonitas y en mejores condiciones.

El Director de Educación destacó que si llegan otras peticiones al departamento para acciones de pintura y limpieza previo al inicio del periodo escolar que es el próximo 20 de agosto, van a ser atendidas lo más pronto posible.

Agregó que es una prioridad para el Alcalde es la educación de los pequeños fronterenses, por eso es que se le da importancia a los planteles porque es necesario que los alumnos estudien en condiciones adecuadas porque eso les garantiza una mejor educación.