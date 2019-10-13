Planean obra de pozo de agua en Escobedo

ESCOBEDO-COAH.- Personal de SIMAS Monclova-Frontera realizan estudios satelitales para la perforación de un nuevo pozo de agua a 200 metros de profundidad para así cubrir la demanda del vital líquido que exigen unas 2 mil personas del ejido Primero de Mayo.

La Alcaldesa Dulce Belén de la Rosa Segura, dijo que existe un convenio con SIMAS para la realización de una serie de estudios geométricos satelital, y métodos antiguos tradicionales para detectar veneros de agua y ubicar donde se perforaría el pozo.

En 2018, el gobierno municipal construyó en una loma una pila de almacenamiento de agua para que el vital líquido baje por gravedad, “pero antes tenemos que perforar el pozo cerca de la pila”, explicó la alcaldesa.

René Villarreal Valdez, Regidor de Obras Públicas, dijo que en los próximos días Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos dará a conocer el proyecto y cotización.

“Pronto sabremos cuanto nos cuesta, porque hay que invertir en bombas, sistema eléctrico, mano de obra, material”, señaló Dulce Belén de la Rosa Segura.

“Dese el 2018 seguimos esperando a funcionarios del CEAS, nos prometieron un proyecto para solucionar el problema del agua, pero nunca llegaron”, agregó la edil.