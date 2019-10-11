PONE EN MARCHA MARS OBRAS DE ‘VAMOS A MICHAS’ Y ENTREGA PATRULLAS

Juárez, Coahuila de Zaragoza.- Como parte de una gira de trabajo que inició en Juárez, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha en este municipio acciones de mejora urbana mediante la pavimentación de espacios públicos e iluminación, entre otras acciones dentro del Programa “Vamos a Michas”, donde Estado y Municipio invierten 6.5 millones de pesos en conjunto.

Riquelme Solís manifestó que en Coahuila se realiza un esfuerzo extraordinario en materia de seguridad pública, con recursos propios que permiten fortalecer y garantizar la tranquilidad de los habitantes de los 38 municipios, y destacó que de acuerdo a los indicadores a nivel nacional, es la única entidad segura del norte del País y el cuarto estado mejor posicionado en este rubro.

Expresó que su Administración seguirá sumando esfuerzos para fomentar la instalación de empresas, y Juárez no es la excepción.

Señaló que se emprenderán proyectos que permitan fortalecer la actividad económica de este municipio a través del impulso del turismo en la Presa Don Martín, y la realización de más obras de infraestructura, en especial en los caminos vecinales.

En una ceremonia en la plaza principal y con estudiantes de secundaria y preparatoria, así como vecinos de la comunidad como testigos, también entregó 2 patrullas para la corporación de Seguridad Pública Municipal, a los oficiales Manuel Alejandro Chi Aguilar y Christian Padilla Pérez.

La alcaldesa María del Carmen Durón Olivares expresó a Riquelme Solís que el inicio de obras de “Vamos a Michas” quedará en la historia del municipio, para brindar mayor seguridad a la población.

Las obras contemplan programas de imagen urbana, mejoramiento de espacios públicos, pavimentación y recarpeteo, así como iluminación y cuartos adicionales, donde el Gobierno del Estado aporta 3.5 millones de pesos y el Municipio 3 millones, especificó por su parte el Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado (SIDUM), Gerardo Berlanga Gotés.

En representación de los habitantes, el comerciante Adrián Guajardo manifestó que el reforzamiento de la seguridad en esta zona ha permitido que la economía crezca en la Presa Don Martín, un detonante turístico de Coahuila.

El Gobernador también inauguró una biblioteca en esta población, acompañado de jóvenes estudiantes.

En la ceremonia estuvieron presentes, también, la diputada local Rosa Nilda González Noriega; Jesús María Montemayor Garza, Director del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física de Coahuila (ICIFED), y miembros del 14 Regimiento de Caballería Motorizado.

SIGUE LA GIRA

Riquelme Solís acudió posteriormente a los municipios de Progreso, Abasolo y Escobedo, donde también puso en marcha obras del Programa “Vamos a Michas” e hizo entrega de patrullas.