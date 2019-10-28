Ponen en riesgo su vida por unos cuantos “like”

NADADORES, COAH.- Con tal de obtener la foto y video del incendio de una casa y ser los primeros en dar a conocer el hecho mediante las redes sociales, niños, jóvenes y adultos pusieron en riesgo su vida al acercarse al siniestro y tomar algunas gráficas con sus equipos móviles pese a que elementos les habían dado la instrucción que se alejaran porque dos cilindros pudrían explotar.

“En vez de hacer un resguardo familiar, se expusieron al incendio, haciendo transmisiones en redes sociales o tomar fotografías y videos del fuego”, dijo Jaime Rivera, director de Protección Civil.

Explicó que la gente se acercó a donde estaba ocurriendo el siniestro, haciéndose muy vulnerables a un accidente y haciendo caso omiso a las recomendaciones del personal que estaban reaccionando a la eventualidad.

Señaló que como departamento fue lo que pudieron observar por lo que se trabajará entre las nuevas generaciones para que concienticen a sus padres de familia a no actuar de la manera en que lo hicieron algunas personas este domingo cuando se quemaba una casa.

“Pudo desencadenar un sobrecalentamiento de los cilindros y detonar una explosión que harían una reacción con los domicilios de los alrededores”, indicó.