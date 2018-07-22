Por estrés hídrico podría secarse Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah.- La sobreexplotación de los mantos acuíferos de Cuatro Ciénegas ponen en riesgo la sustentabilidad de la zona considerada como Patrimonio de la Humanidad y uno de los principales atractivos de Coahuila.

Pronatura advierte que tiene los mismos síntomas que la extinta laguna de Churince que desapareció a finales de 2016, la Poza de la Becerra en Cuatro Ciénegas está en riesgo de morir en dos o tres años a consecuencia de la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región permitida por Conagua.

Este subsistema ecológico, único en el mundo por poseer más de 70 especies endémicas, padece los mismos síntomas que en su momento mostró Churince: formación de abras (grietas en la tierra), caída del nivel del agua de 50 centímetros y desesperación de la fauna y flora por sobrevivir, detalló en el director general de Pronatura, Mauricio de la Maza.

Y es que, de acuerdo con estudios de la organización avalados por instancias académicas como la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), se desvía ilegalmente el 82.5 por ciento de los 104.8 milímetros cúbicos anuales que nacen en el valle de Cuatro Ciénegas.

Impulsa protección del valle de Cuatro Ciénegas

“Únicamente 18.29 mm3 (17.45 por ciento) se encuentran concesionados, mientras que 86.51 mm3 (82.55 por ciento) se extraen y exportan a través de los canales Santa Tecla, La Becerra y Saca Salada para uso agrícola en el exterior de la cuenca”, publicó este medio el mes pasado.

“Comisión Nacional del Agua (Conagua) debió de haber clausurado los canales antiguos (…) a partir del 2013 no cumplieron y duplicaron el volumen de agua que se está extrayendo”, explicó Maza Benignos.

Por ello, la UAdeC entregó a Luis Fernando Nájera, director general de la Conagua, un documento donde le solicitan emprender acciones de remediación, tras una campaña de recolección de firmas que acumuló 50 mil reclamos de personas de Coahuila, México y otras partes del mundo, preocupadas por el deterioro ecológico de la poza.

Carlos de Jesús Riojas, subsecretario de Turismo dijo que apostarán por la conservación de Cuatro Ciénegas.

“El turismo no te consume el agua como lo que estamos viendo, solo queremos la conservación”, manifestó.

El funcionario aplaudió las acciones que ha hecho el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez, para que se mantenga la diversidad endémica, pero destacó que “hay mucho por hacer” y las autoridades competentes deben de aplicarse para prevenir lamentables pérdidas.