Coahuila

Por vencer trámite de la cartilla militar

Por Staff / La Voz - 11 octubre, 2019 - 10:12 p.m.

San Buenaventura, Coah.- A todos los jóvenes conscriptos clase “2001” y remisos se les informa que el próximo 15 de Octubre 2019 vence la fecha para tramitar su cartilla militar clase 2001.

Por lo anterior se les invita a tramitarla de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00pm en recepción de Presidencia municipal con Tinny Garza.

Requisitos para tramitar la cartilla:

- COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO.

- CURP NUEVO.

- CERTIFICADO DE ESTUDIOS SECUNDARIA O PREPARATORIA.

- COMPROBANTE DE

DOMICILIO.

- 4 FOTOGRAFÍAS TAMAÑO

CREDENCIAL BLANCO Y NEGRO, SIN BIGOTE Y SIN BARBA.

