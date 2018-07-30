Premiará Icojuve a talento sambonense

SAN BUENAVENTURA COAH.- El Instituto Coahuilense de la Juventud lanzó la convocatoria para que participen aquellos jóvenes que tengan alguna aptitud o que sean sobresalientes en alguna disciplina, ya que de resultar seleccionados recibirán un premio de 30 mil pesos.

El director de la Juventud en el Municipio, Héctor Alejandro Alvizo Moreno, dijo que en todos los sectores de la localidad hay jóvenes que se destacan por distintas circunstancias como son el arte, el servicio a los demás, en sus estudios, cuidado del medio ambiente, participación en pláticas sobre sexualidad, orientación jurídica, alcoholismo etc.

El Icojuve llega a distintos sectores para promover valores y actividades para su beneficio.

La intención es que la población sepa que las inscripciones cierran el 29 del presente mes para lo cual ya se deberá tener una lista de los jóvenes que se destacan en algunos de los aspectos arriba mencionados, ya que un jurado se hará cargo de analizar sus respectivos perfiles y de esa manera conseguir que se lleven algún premio.

Por lo que respecta a las actividades que realizan, dijo que la intención es despertar en los jóvenes las inquietudes en las que se puedan desarrollar, para eso se acude a los sectores o donde sean requeridos para trabajar con ellos encontrando que hay mucha aceptación en todos lados incluso en los ejidos se ve mucha participación.

Hizo un llamado a los jóvenes que podrán participar desde secundaria, preparatoria, universidad ya que de acuerdo a la edad se ven aptitudes que incluyen hasta el liderazgo social.

Para participar los interesados deberán llenar los formatos que aparecen en el correo de Icojuve a donde deberán registrar sus datos.

Cabe mencionar que son doce categorías que premiarán con 30 mil pesos como incentivo para que continúen preparándose.