Presentan escena del Día de la Raza

San Buenaventura, Coah.- La alcaldesa Gladys Ayala Flores acompañada de autoridades municipales, presidieron el Lunes cívico en jardín de niños Lázaro Cárdenas donde los infantes hicieron una representación del descubrimiento de América como parte de la enseñanza cívica e historia.

Los alumnos asistieron entusiasmados con atuendos de diferentes países al celebrar el “Día de la Raza”

Con la llegada de funcionarios iniciaron los honores a la bandera y de forma ordenada se interpretó juramento y entonación de himnos mexicano, bandera de tres colores y el coahuilense.

Los alumnos de tercer grado con palabras de fácil entendimiento relataron los sucesos que denominan el descubrimiento de América.

“Hoy recordamos el acontecimiento histórico que comenzó, el 12 de octubre de 1492, con la llegada a América de una expedición capitaneada por Cristóbal Colón quien por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla, la cual había partido del Puerto de Palos dos meses y nueve días antes, tras cruzar el océano Atlántico, llegó a una isla del continente americano, Guanahaní, a lo que creían que era la India. Este acontecimiento constituye uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa el encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el origen de la humanidad, los pueblos indígenas conocieron a más comunidades pero a la vez la mezcla de nuevas culturas y tradiciones que aún nos distinguen” expresaron los pequeñines.

Enseguida se fue nombrando a las razas de humanos por el nombre del país o comunidad que habitan y los niños uno a uno fueron desfilando para identificar su vestuario.

La alcaldesa Gladys Ayala Flores felicitó al personal docente del jardín Lázaro Cárdenas y a los padres de familia por transmitir de forma divertida el conocimiento en la historia del país, pero principalmente por su contribución en los vestuarios y trabajos didácticos, al reconocer que son gastos para la familia pero es la mejor inversión en la educación de los niños.

Los infantes presentaron una rutina de activación física y pusieron a bailar a los asistentes quienes se contagiaron de su alegría.

Se hizo un recorrido con los funcionarios municipales y directivos quienes mencionaron las necesidades del plantel que se atenderán según la capacidad de la dirección de educación que lleva una lista de trabajos en escuelas con apoyo de las cuadrillas municipales.